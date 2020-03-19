شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة وعدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص، بدر، وادي الفرع ، ينبع ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل : جدة ، ورابغ ، وبحرة ، وخليص.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً .