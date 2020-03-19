بالصور.. تكثيف أعمال التعقيم وتنظيف الحاويات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها في أعمال التعقيم والتطهير في مختلف أرجاء مدينة الرياض . تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها في أعمال التعقيم والتطهير في مختلف أرجاء مدينة الرياض . وأظهرت مجموعة من الصور أعمال الأمانة في تنظيف الحاويات ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة .

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