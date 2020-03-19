شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح بن حميد: الأوبئة تحل ثم ترحل فتعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إن الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل، داعيا إلى التفائل والتعلق بالله سبحانه وتعالى.

وشدد، في تصريحات له، بضرورة الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.

وأكد أن من أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره، أورثه رجوعا إليه في قلبه، فيبقى إلى الله مفزعه وإلى ربه ملاذه.