شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح بن حميد: الأوبئة تحل ثم ترحل فتعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إن الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل، داعيا إلى التفائل والتعلق بالله سبحانه وتعالى.
وشدد، في تصريحات له، بضرورة الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.
وأكد أن من أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره، أورثه رجوعا إليه في قلبه، فيبقى إلى الله مفزعه وإلى ربه ملاذه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ صالح بن حميد: الأوبئة تحل ثم ترحل فتعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.