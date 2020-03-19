شكرا لمتابعة خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس على معظم أنحاء المملكة .

وأكد أن الحرارة سجلت فجر اليوم انخفاض ملحوظ على الشمالية ، ومتوقع أن توالي انخفاضها التدريجي على الغربية الوسطى والشرقية ثم ارتفاع طفيف وانخفاض ملموس .

وسجلت سكاكا أقل درجات الحرارة بـ 7 درجات مئوية ، ومنطقة تبوك وعرعر 8 درجات مئوية ، وحائل 9 درجات ، بينما جاءت باقي المدن وفقاً للجدول المرفق :