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شكرا لمتابعة خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس على معظم أنحاء المملكة .
وأكد أن الحرارة سجلت فجر اليوم انخفاض ملحوظ على الشمالية ، ومتوقع أن توالي انخفاضها التدريجي على الغربية الوسطى والشرقية ثم ارتفاع طفيف وانخفاض ملموس .
وسجلت سكاكا أقل درجات الحرارة بـ 7 درجات مئوية ، ومنطقة تبوك وعرعر 8 درجات مئوية ، وحائل 9 درجات ، بينما جاءت باقي المدن وفقاً للجدول المرفق :
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