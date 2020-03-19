- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن مرور المدينة: تحويل جزء من حركة السير على طريق قباء النازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أعلنت إدارة المرور بالمدينة المنورة، بأنه سيتم تحويل جزء من حركة السير على طريق قباء النازل حتى تقاطعه مع طريق الدائري الأوسط.
وتابعت الإدارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه بالتنسيق مع هيئة التطوير ستبدأ هذه التحويلات، اعتبارًا من ١٤٤١/٧/٢٤ هـ حسب المخطط المرفق.
وأوضحت الإدارة بأنه سيتم إغلاق الإشارة المرورية، بتقاطع طرق الأمير عبد المجيد مع الدائري الأوسط، وتحرير الحركة بها، وإغلاق طريق قباء النازل وتحويل الحركة إلى الطريق الموازي له.
كانت هذه تفاصيل خبر مرور المدينة: تحويل جزء من حركة السير على طريق قباء النازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.