شكرا لمتابعة خبر عن مدني عسير يدعو لأخذ الحيطة نتيجة للتقلبات الجوية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة تؤدي لتدني في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال هذا اليوم الخميس الموافق :-

١٤٤١/٠٧/٢٤هـ .. ٢٠٢٠/٠٣/١٩م .

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فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

" راجين للجميع السلامة الدائمة " صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .