شهدت الآونة الاخيرة الماضية بحث كبير على مسرحية العظماء السبعة حيث عرضت لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتأتي المسرحية في طابع اجتماعي كوميدي تتحدث عن عظماء سبعة كل منهم في مجاله يتم نفيهم عن المجتمع بأحد السجون، لينكشف بائن كل شخص منهم يحمل قضية تهم مجاله حتى يتم تدبير خروجهم ويكتشفون بأن المدينة في الخارج بلا قانون.

ولاقت المسرحية حضورًا جماهيريًا غفيرًا اكتظ به مسرح جامعة الأميرة نورة على مدى أيام العرض الثلاثة بحوالي 3000 شخص، وقدمها كلٌّ من حسن البلام وزهرة عرفات وفهد البناي ومحمد الرمضان وعبد الله البدر وعبد العزيز النصار وخالد السجاري ومحمد عاشور.

مشاهدة وتحميل مسرحية العظماء السبعة كاملة من هنـــــــــا

وعاش عشاق المسرح أجواء من الكوميديا والضحك مع العرض الأول لمسرحية العظماء السبعة في العاصمة الرياض، والتي أمتد عرضها لثلاثة أيام متواصلة من 28 إلى 30 مارس بمشاركة عدد من نجوم التمثيل من دولة الكويت.

ويأتي تقديم المسرحية في السعودية لتحقيق عديد من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين المسرحين السعودي والكويتي، وتعريف الجمهور بفن المسرح، والإسهام في تطويره، واستقطاب أهم الأسماء الفنية لنقل التجربة المسرحية الرائدة في الكويت، إضافة إلى إحياء وتنشيط المسرح الكوميدي الهادف في السعودية.

وأكد الفنان حسن البلام أن المسرح السعودي بعد التوجيه بإنشاء الأكاديمية الفنية سيتقدم في ظل مايشهده من دعم كبير من هيئة الترفيه، ولكنه يحتاج إلى دعم من الجمهور السعودي، كما يحتاج أيضاً إلى دعم الإعلام له.

وتحدث نجوم المسرحية عن العمل الذي قدموه، وقال أحمد العونان: "أول مرة نأتي للرياض بالجروب نفسه، والجمهور الأساس والأهم بالوطن العربي هو الجمهور السعودي، وعشقه للفن وكثافة الحضور والتقدير الذي نراه.

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وأضاف: "رأيت تقديرًا ومحبة وعشقًا من الجمهور السعودي، والعدد الكبير الحاضر للمسرحية، وفي كل مسرحية قادمة سنحرص على الجمهور السعودي"، وكذلك قال إن المسرحين الكويتي والسعودي متشابهان، وعندما نقدم مسرحية بالكويت نجد أن نصف المسرح من الجمهور السعودي، وقدَّم خالص شكره للجمهور السعودي الكبير على الحضور".

وقال إحدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: ”تابعت العظماء السبعة بصراحة هاذي اكثر مسرحية موتتنيي ضحك تابعتها اخر الليل مع صديقاتي تتجنين اتابع مسرحيات بس بالغصب يعني اكون مع اخوياي وكلهم يبون مسرحيه كذا اتابع غير م اتابع يعني مو حق مسرحيات للأسف.

وغرد بعض النشطاء : ”ما شاء الله، مو غريبي ل لولوة ُ الملا انها متقنة لدورها في مسرحية ليلة زفته، زي ارتجله في مسرحية العظماء السبعة. ان شاء الله نشوفها في مسرحية هي تكون البطلة فيها“، ”مسرحيه العظماء السبعه جميله والله توقعت مات المسرح عندنا بس في شويه امل بالذات المبدع عبدالعزيز النصار“.

مسرحية "العظماء السبعة" هي من بطولة حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالعزيز النصار، محمد عاشور، ومن تأليف أحمد العوضي، وإخراج عبدالله البدر، وقد تم عرضها في الكويت في يونيو الماضي.

ويأتي تقديم المسرحية في السعودية لتحقيق عديد من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين المسرحين السعودي والكويتي، وتعريف الجمهور بفن المسرح، والإسهام في تطويره، واستقطاب أهم الأسماء الفنية لنقل التجربة المسرحية الرائدة في الكويت، إضافة إلى إحياء وتنشيط المسرح الكوميدي الهادف في السعودية.

ورُغم أن المسرحية عُرضت في الكويت، فإن عرضها بالسعودية لأول مرة شكَّل تجانسًا كبيرًا، فبدا وكأنها تُعرض للمرة الأولى، كما حضر طاقم عمل المسرحية للرياض قبل العرض بيومين؛ لوضع اللمسات النهائية على المسرحية، وتأتي المسرحية بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم من One minute.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المسرحية لانها نهدف الى تغزيز التعاون بين افراد المجتمع وتعريف الجمهور بفن المسرح والإسهام في تطويره، واستقطاب أهم الأسماء الفنية لنقل التجربة المسرحية الرائدة في الكويت، إضافة إلى إحياء وتنشيط المسرح الكوميدي الهادف في السعودية.