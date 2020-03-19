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مساعد جوجل يدعم الآن إرسال رسائل عبر لاين

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اليوم أصبح يدعم المساعد القدرة على القيام بذلك مع تطبيق لاين “Line” الغني عن التعريف، مما سيسهل على المستخدمين البقاء على اتصال مع الأصدقاء دون لمس أجهزتهم، وكل ما عليك القيام به هو أن تطلب من المساعد “إرسال رسالة عبر لاين” أو “قراءة رسائلي في لاين”.

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بعد ذلك سيقوم المساعد باسترداد الرسائل الجديدة من الإشعارات الخاصة بك وقراءتها بصوت عالٍ، والتي يمكن أن تكون مفيدة عند القيادة أو في حالة انشغال يديك بعمل ما.

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة الآن فقط باللغتين الإنجليزية واليابانية، ولا تدعم المحادثات الجماعية أو حتى إجراء مكالمات، خلاف واتساب الذي يمكن للمساعد الاتصال بالأشخاص من خلاله.

تحميل تحديث تطبيق لاين على أندرويد.


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