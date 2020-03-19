فيس بوك تطلق مركز معلومات فيروس كورونا في واجهة التطبيق

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يتصفح تطبيق فيس بوك يومياً 1.6 مليار مستخدم، واليوم العالم بأشد الحاجة لنشر الوعي حول مفاهيم التباعد الاجتماعي والحصول على المعلومات الصحية الموثوقة حول فيروس كورونا، لذا ستبدأ بعرض مركز المعلومات في أعلى آخر الأخبار لكافة مستخدميها منذ اليوم.

وسيظهر للمستخدمين رسالة في أعلى واجهة التطبيق تتيح لهم متابعة الأخبار والمنشورات والتحديثات المرتبطة بالفيروس ومرض COVID-19.

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حالياً وخلال 24 ساعة سيظهر مركز المعلومات للمستخدمين من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وستضاف المزيد من الدول واللغات العالمية لاحقاً.

وتعتمد فيس بوك على مصادر رسمية مثل منظمة الصحة العالمية في عرض المحتوى للمستخدمين، كما أيضاً ستعرض منشورات من صفحات رسمية ومشاهير يعملون على نشر الوعي والابتعاد عن التجمعات لمنع انتشار المرض.

تقول فيس بوك أن الرسائل والمنشورات ستتكيف وتتحدث يومياً وتختلف من بلد لآخر. كما يعرض مركز المعلومات بيانات إحصائية عن عدد حالات الإصابة المؤكدة ومعلومات حول إغلاق المدارس، وروابط لمقالات تشجعك على البقاء في المنزل وأهمية التباعد الاجتماعي.

وتعمل فيس بوك على عدة جبهات للمساهمة بدورها فيما يخص فيروس كورونا، سواء على تطبيقاتها الأخرى مثل انستجرام وواتساب، أو حتى تقديم إعلانات مجانية لمنظمات الصحة العالمية على منصتها.

