جوجل توقف مؤقتاً إطلاق تحديثات متصفح ونظام التشغيل كروم

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بسبب التعديلات الكبيرة التي حصلت لدى الشركات لاسيما من جهة إلزام الموظفين العمل من منازلهم، فإن فريق تطوير كروم يقول بتعديلات على مواعيد تسليم الأعمال أدت إلى إيقاف مؤقت في إطلاق تحديثات متصفح كروم وكذلك نظام التشغيل كروم.

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تقول جوجل أنها تريد ضمان تسليم تحديثات مستقرة وآمنة، لذا فإنها ستعمل على إعطاء الأولوية للتحديثات الأمنية فقط في الإصدار القادم رقم 80 من متصفح كروم القام.

ومن الصعب على جوجل الموازنة بين استقرار المتصفح وإطلاق مزايا جديدة من جهة، وعمل فريق التطوير من منازلهم من جهة أخرى، لذا ترجح كفة الحفاظ على استقرار المتصفح حتى لو لم تطلق مزايا جديدة حالياً.

تبدو هذه خطوة منطقية نظراً لزيادة اعتماد المستخدمين اليوم على متصفح كروم وحتى نظام التشغيل كروم في أداء أعمالهم كونهم أصبحوا يعملون من المنزل، فلا تريد جوجل إطلاق تحديث يحوي مشاكل أو لم يتم اختباره كفاية حتى لا تتسبب بالمزيد من الفوضى والإضرار بسمعة متصفحها.

