سوني تكشف لأول مرة عن عدد من مزايا جهاز ألعابها القادم PS5

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أعلنت سوني أخيرًا عن بعض المزايا الأساسية القادمة مع جهاز ألعاب PS5 والذي يمثل الجيل الجديد من أجهزة الترفيه التي تطورها، وذلك ضمن مؤتمر الشركة الذي انعقد عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا وأعلنت عن موعده يوم أمس فقط.

يأتي الجهاز الجديد من سوني مدعمًا بمعالج من AMD على غرار ما سيضيفه إكس بوكس Xbox Series X الذي كشفت مايكروسوفت عن مزاياه بالأمس.

وسيقدم جهاز بلايستيشن 5 معه المعالج المركزي AMD Zen 2 ثماني النوى الذي بإمكانه تقديم سرعة 3.5 جيجاهرتز في الثانية.

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وكما أعلنت سوني بوقت سابق أثناء تلميحها حول الجهاز، فهو سيأتي بميزة تتبع الأشعة بجانب قرص تخزين SSD عالي الإمكانيات.

وبالحديث عن تفاصيل أكثر حول PS5، فالجهاز سيأتي بقدرات معالجة تبلغ 10.28 تيرا فلوب ونحو 36 وحدة معالجة حاسوبية، وهو رقم أقل مما سيقدمه جهاز مايكروسوفت Xbox Series X الذي سيأتي مع 52 وحدة معالجة بقدرة 12 تيرا فلوب. لكن بالرغم من الفرق بين الأرقام هنا، فربما لا تظهر هذه الفروقات أثناء اللعب لعدة أسباب بينها نظام التشغيل على سبيل المثال. حيث وبحسب سوني، تقدم قدرة تيرا فلوب في جهازها القادم قدرات أعلى من التيرا فلوب في الجيل الحالي PS4.

سيضيف الجهاز ذاكرة رام GDDR6 سعة 16 جيجابايت وقرص تخزين 825 جيجابايت SSD بإمكانه نقل 5.5 جيجابايت بيانات في الثانية.

ربما مازال أمامنا الكثير من الوقت لمعرفة المزيد من التفاصيل حول جهاز سوني القادم خلال فترة الأعياد بنهاية العام الحالي.

خاصة وأن مايكروسوفت سبق وتحدثت عن مزايا وتفاصيل أكثر خلال الفترة الماضية وخصوصًا في إعلانها عن معظم المزايا بالأمس.

