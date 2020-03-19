فيس بوك تخصص 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة لتخطي أزمة كورونا

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أعلنت شركة فيس بوك عن تخصيصها 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة على تخطي أزمة كورونا والمشاكل المالية المتعلقة بها. وستقدم الشركة الأمريكية هذه المبالغ إلى نحو 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة يعيش أو يعمل منها موظفيها.

هذه الأموال ستخصص على شكل منح مالية للشركات كاستثمارات مستقبلية لفيس بوك بعد مساعدتها للشركات الصغيرة لتجاوز أزماتها المالية الحالية.

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وستكون المنح المالية التي ستقدمها فيس بوك نقدية أو على شكل رصيد إعلاني وفقًا لما يتناسب مع الشركات الصغيرة المتضررة، ويتمحور الهدف من هذه المنح حول مساعدة الشركات الصغيرة باستمرار عملها وتوفير المصاريف المتعلقة بالموظفين والإيجارات وغيرها من الأمور الأساسية اللازمة للعمل في ظل عدم قدرة الكثير من الموظفين للعمل بالوقت الحالي أو اقتصارهم على العمل من البيت.

يمكن للشركات الصغيرة التقديم هنا للحصول على منحة مالية من فيس بوك، كما يمكنهم الحصول على نصائح لإدارة أعمالهم هنا.

تأتي هذه الخطوة من امبراطورية شبكات التواصل الاجتماعي بعد أيام من منحها منظمة الصحة العالمية رصيد إعلاني مجاني لزيادة الوعي حول فيروس كورونا حول العالم.

على الجانب الأخر، فقد قررت الشركة منح 1000 دولار إضافية لكل موظف لمساعدتهم في الأزمة الصحية العالمية.

