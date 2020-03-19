بعد انخفاض سرعة الرياح.. استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن استئناف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد توقفها لقرابة سبع ساعات؛ نتيجة لزيادة سرعة الرياح. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إمارة مكة: استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، بعد انخفاض سرعة الرياح. ومساء أمس، أعلنت إمارة مكة إيقاف حركة الملاحة البحرية بالميناء؛ نتيجة لزيادة سرعة الرِّياح. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

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