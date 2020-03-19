«عاجل» تنفرد بنشر آلية «التعليم» في اختبارات وتقويم طلبة الجامعات

اعتمدت وزارة التعليم رسميًا آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة؛ حيث أقرت الوزارة عدة توصيات تلقتها الجامعات الحكومية والأهلية كافة .

واطلعت «عاجل» على تعميم موجَّه من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي للجامعات الحكومية والأهلية كافة، تضمن دليلًا إرشاديًا لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات، والذي احتوى على التوصيات التالية :

- استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد «متزامنًا أو غير متزامن» على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي.

-الاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية .

-استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها .

وأقرّت الوزارة 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب » وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي :

تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد

‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر يلاك بورد

‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل

‏الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات MCQ

‏اختبار الكتاب المفتوح open Book

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‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية

‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية

‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة

‏منتديات النقاش Discussion Borad

‏ملف الإنجاز الإلكتروني E-portfolio

المشاريع العلمية والبحثية

كما أقرّت الوزارة تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر ضمن الوسائل الحادية عشرة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وأتاحت الوزارة للجامعات إمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية ( Stakes Tests-High ) حسب الحاجة ، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فورًا استئناف الدراسة لاحقًا .

وكانت عاجل في وقتٍ سابقٍ قد نشرت الآلية التي أقرتها وزارة التعليم حيال طلبة الكليات الصحية، والتي كان أبرزها اعتبار طلاب الامتياز في كليات الطب ممارسين صحيين .

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مصادر لـ«عاجل»: التعليم توجه باعتبار طلاب الامتياز ممارسين صحيين