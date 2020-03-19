تحويل مروري بطريق قباء.. وهذه خريطة حركة السير

أوضحت الإدارة العامة للمرور,اليوم الخميس,أنه بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة,سيتم تحويل جزء من حركة السير على طريق قباء النازل حتى تقاطعه مع طريق الدائري الأوسط,اعتبارًا من 24/7/1441هـ.

وقال الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي» على موقع تويتر: «توضح إدارة مرور منطقة المدينة المنورة,بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة,أنه سيتم تحويل جزء من حركة السير على طريق قباء النازل حتى تقاطعه مع طريق الدائري الأوسط,اعتبارًا من 24/7/١٤٤١هـ حسب المخطط المرفق».

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق الإشارة المرورية بتقاطع طريق الأمير عبدالمجيد مع الدائري الأوسط,وتحرير الحركة بها,وإغلاق طريق قباء النازل,وتحويل الحركة إلى الطريق الموازي له.

ونشرت الإدارة العامة للمرور,عبر حسابها,المخطط المرفق أدناه لتوضيح خط السير الجديد:

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