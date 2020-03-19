بالأرقام.. عدد حالات الشفاء من كورونا في دول الخليج العربي

أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدول الخليج العربي.
وأوضح المجلس -عبر حسابه الرسمي بتويتر- آخر إحصائية لعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حتى مساء أمس الأربعاء، وهي كالتالي:
في البحرين تم شفاء 95 حالة من أصل 256 إصابة، وفي الإمارات العربية تم شفاء 26 حالة من أصل 113 إصابة، وفي سلطنة عمان تم شفاء 13 حالة من أصل 39 إصابة، وفي الكويت تم شفاء 15 حالة من أصل 142 إصابة، وفي السعودية تم شفاء 6 حالات من أصل 238 إصابة. أما في قطر فقد تم شفاء 4 حالات من أصل 452 إصابة.
يذكر أن السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ منها تعليق العمرة والدراسة مؤقتًا، وإلغاء الفعاليات ومباريات كرة القدم، ومنح إجازة لمدة 14 يومًا لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
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