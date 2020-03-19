الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق

توقَّع الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة، يعقبه ارتفاع طفيف ثم انخفاض ملموس.

وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحرارة فجر اليوم الخميس (6)، ومتوقع انخفاض الحرارة على الشمالية؛ حيث يتوالى انخفاض الحرارة التدريجي على الغربية والوسطى والشرقية، ثم ارتفاع طفيف، ثم متوقع انخفاض ملموس إن شاء الله».

وفي تغريدة سابقة، قال الحصيني، أمس الأربعاء: «متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة (من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء)، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف، ودول الخليج.

وأشار «الحصيني»، إلى أن الحالة الممطرة يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة، ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة، قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة.

كما توقَّع نشاطًا للرياح من متوسط إلى شبه قوي على معظم المناطق، وأن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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