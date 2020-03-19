«حساب المواطن»: 3 خطوات لحذف «الدخل المكرر» المضاف بالخطأ

أوضح برنامج حساب المواطن,طريقة حذف الدخل المكرر الذي أُضيف لبيانات المستفيد بطريقة خاطئة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج,وذلك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب,الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة),وحذف الدخل,ثم الضغط على «حفظ».

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين,عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»,جاء فيه: «السلام عليكم قمت بإدخال الدخل الشهري الحالي دون بدل المعيشة وبعد حفظ المعلومات تكرر بالصفحة الدخل الشهري مرتين الأول والحالي فما هي الطريقة؟.. أرجو إفادتي وشكرًا».

وقال حساب «خدمة المستفيدين»: «وعليكم السلام,في حال تم تكرار الدخل لديك يلزمك حذف الدخل المكرر عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب,الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة) وحذف الدخل,ثم الضغط على «حفظ»,نسعد بخدمتك.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق,إيداع 2.7 مليار ريال,مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم,وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»,كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال,ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال,منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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