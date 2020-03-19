عمره 100 عام.. فيديو يوثق آخر حجر صحي في السعودية

جددت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (الحجر الصحي لكل القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا، وتعليق الدراسة والصلاة في الجوامع)؛ التذكير بآخر حجر صحي وقع بالمملكة منذ 104 أعوام، أيام الملك عبدالعزيز.

وقال المتخصص بعلم النفس منصور المانع، خلال استضافته على قناة «SBC channel»، إن آخر حجر صحي وقع في عام 1337هـ أيام الملك عبدالعزيز، وهو ما يُعرَف بعام «الصخونة» أو «الرحمة»؛ حيث تم وضع المصابين في بيوت خاصة لهم، واستقدم أمهر الأطباء لعلاجهم، واستمرَّ الوضع لمدة شهرين، وخرج بعدها جميع المصابين معافين.

يُذكَر أنه أطلق عليها سنة «الرحمة» بسبب كثرة الترحم على الموتى، وربطها البعض بالإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في العالم في ذلك الوقت.

واستدعى الملك عبدالعزيز، وقتها، العديد من الأطباء، ومنهم الطبيب الأمريكي بول هاريسون، وعندما التقاه الملك أوضح له أنه لم يطلب مجيئه من أجل الاعتناء بصحته أو صحة عائلته، بل من أجل شعبه، وعلاجهم دون أي تكلفة مالية، كما خصص منزلًا ليكون مستشفى.

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