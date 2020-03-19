رئاسة الحرمين: الأوبئة تحل وترحل.. أبشروا وخذوا بأسباب الوقاية

دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، إلى الأخذ بأسباب الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها المملكة، مشيرة إلى أن الأوبئة والأمراض تحل ثم ترحل.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل، فابشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره، أورثه رجوعًا إليه في قلبه، فيبقى إلى الله مفزعه وإلى ربه ملاذه».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت في وقت سابق، تعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل باللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت «شؤون الحرمين»، في بيان، قامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بتعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الهادفة إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن هذه الخطوة هدفها الحرص على أن تكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.

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