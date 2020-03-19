المركز الوطني للوقاية من الأمراض ينتهي من قراءة سلسلة «كورونا الجديد»

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض و مكافحتها، عن انتهائه من قراءة تسلسل الجينوم لعددٍ من العينات من فيروس كورونا الجديد« COVID19» لحالات إيجابية تمَّ اكتشافها في المملكة، وتحديد مدى نسبة التشابه بينها وبين الجينوم المرجعي للفيروس في الصين.
وفي وقتٍ سابقٍ، بدأت مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية "next generation sequencing”.
و تساعد التقنية المستخدمة في الدراسة في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.
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