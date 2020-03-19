«المرور»: يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر «أبشر»

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، دون الحاجة للمراجعة الميدانية. وبيَّنت أنَّ الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام «أبشر» أو موقعه الإلكتروني هي: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها «صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة».

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