السعودية اليوم / نيكاراجوا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا



ماناجوا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت حكومة نيكاراجوا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في حديث نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو للتلفزيون الرسمي الليلة الماضية.

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10:01ت م

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