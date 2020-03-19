السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من أمطار وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب في شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10مساءً.

// انتهى //

09:58ت م

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