السعودية اليوم / ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس وكوستاريكا تسجل أول وفاة



عواصم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة البنمية 109 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة روزاريو تيرنر خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن بلاده سجلت 109 حالات مصابة بالفيروس في المجمل بزيادة 86 إصابة جديدة عن اليوم السابق.

وفي تلك الأثناء، أعلنت حكومة هندوراس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة في كوستاريكا أول حالة وفاة بالفيروس وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا كان قد نُقل إلى مستشفى غربي العاصمة سان خوسيه.

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09:54ت م

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