السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلق خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية



واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

علقت الولايات المتحدة خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القنصليات الأمريكية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح التأشيرات "في غالبية دول العالم".

وتابعت أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة" وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين.

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09:32ت م

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