السعودية اليوم / رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة نجران يقف على الإجراءات الاحترازية بشرورة



نجران 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

وقف نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس،على نقاط الفرز البصري على مداخل محافظة شرورة ،التي بدأ العمل فيها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها صحة نجران للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

وكثفت صحة نجران إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقعية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت الصحة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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09:31ت م

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