السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة

ودعت الهيئة جميع من له علاقة بالعملية التدريبية إلى الإطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ والأخذ بمحتوياتها والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دوماً لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.

// انتهى //

09:22ت م

0023



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.ودعت الهيئة جميع من له علاقة بالعملية التدريبية إلى الإطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ والأخذ بمحتوياتها والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دوماً لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.// انتهى //09:22ت م0023

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