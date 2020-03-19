السعودية اليوم / أستراليا تمنع كل الأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار مكافحة كورونا



سيدني 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

كشفت أستراليا اليوم عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة التاسعة مساء غد.

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08:50ت م

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