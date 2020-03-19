السعودية اليوم / موريشيوس تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا



بورت لويس 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت حكومة موريشيوس اليوم أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة.

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08:47ت م

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