السعودية | المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 صباحًا, 19 مارس 2020 م المناطق_واس أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثانية هذا العام 2020م لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مايو – يونيو 2020م.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480,000 طن، و 4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240,000 طن.

وأشار معاليه أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

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