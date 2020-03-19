شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص، بدر، وادي الفرع ، ينبع ، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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