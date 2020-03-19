فيديو.. أندريه العملاق في آخر ظهور له: سأعود بقوة

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أندريه العملاق أو مشعل المصيبيح أطل على جمهوره ومحبيه عبر مقطع فيديو طمأنهم فيه على صحته ومبشراً بعودة قوية رغم جلوسه على كرسي متحرك عقب حادث مروري.

قصه أندريه العملاق

أطلق المغردون على الشاب مشعل المصيبيح لقب أندريه العملاق بعدما كان يصور عبر سناب شات مقاطع فيديو من الصالة الرياضية وهو يمارس التمارين بحيوية ولياقة بدنية عالية.

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تعرض أندريه العملاق لحادث مروري قبل قرابة العامين ودخل في غيبوبة استمرت نحو عام وتلقى العلاج في الرياض ثم غادر إلى ألمانيا حيث مكث هناك حوالي 6 أشهر حتى تعافى بشكل كبير .

ظهور أندريه العملاق الأخير

وفي ظهوره الأخير عبر سناب نايف الجعويني وجه أندريه العملاق رسالة لمحبيه واعدا بعودة قوية إن شاء الله بالرغم من جلوسه فوق الكرسي المتحرك.

وقد تفاعل المغردون مع ظهور أندريه العملاق الأخير داعين الله أن يكتب له الشفاء ويعود مجددا للبث عبر السناب كما اعتاد في السابق.

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