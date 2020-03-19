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2020-03-19 الكويت تعلن شفاء 3 حالات كورونا وحصيلة المتعافين 18 متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت الكويت عن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا الجديد ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 18 حالة.

وطبقت الكويت العديد من الإجراءات الاحترازية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد الذي وصل إليها عن طريق مسافرين قادمين من إيران ليتوالى بعد ذلك الإعلان عن اكتشاف حالات جديدة.

وحتى يوم أمس سجلت الكويت 142 حالة إصابة دون وفيات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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