تعطل السناب لدى بعض المستخدمين مؤقتاً

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

اشتكى بعض مستخدمي السناب من تعطل بعد الخدمات بشكل مؤقت على التطبيق الذي يحظى بشهرة واسعة في السعودية.

واستغل المغردون فرصة تعطل السناب في تبادل الإضافات عبر تغريدات غلى تويتر يطلب كل منهم من الآخر تبادل الإضافة معه لحين عودة التطبيق إلى العمل.

ولم يصدر من الدعم الفني في سناب شات حتى الآن أي تعليق حول تعطل التطبيق أو تلقيهم شكوى من المستخدمين حول الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

ويحظى سناب شات وتويتر إضافة إلى واتساب بشعبية كبيرة في المملكة حيث يتزايد عدد مستخدمي تطبيقات التواصل بشكل لافت.

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وتصدر وسم السناب الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة حيث أطلق المغردون دعوات تبادل الإضافة عبر السناب حيث نشر كل منهم صورة للمعرف الخاص به على سناب شات داعيا إلى متابعته .

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