سهم أرامكو يستهل التعاملات عند 28.85 ريال

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهل سهم أرامكو تعاملات اليوم الخميس عند 28.85 ريال متراجعاً بشكل طفيف عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.

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وكان سهم أرامكو اختتم تعاملات يوم الأمس الأربعاء، عند 29 ريالًا منخفضًا بمقدار 0.10 ريال أي ما يعادل 0.34% من قيمته عن اليوم الذي سبقه.

وخلال جلسة الأمس وصل سعر سهم أرامكو الأعلى إلى 29.95 بينما هبط السعر الأدنى إلى 28.95 ريال.

وبلغ عدد الصفقات التي أجريت على سهم أرامكو أمس 12,572 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,052 سهمًا، ووصلت الكمية المتداولة إلى 13,226,989 سهمًا بقيمة 387,671,801.60 ريال.

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