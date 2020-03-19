علاج الملاريا هل يوقف تمدد كورونا ؟

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

فيما تجاوز عدد المصابين بـ كورونا حول العالم حاجز الـ200 ألف لا يزال المعامل البحثية والعلماء يسابقون الزمن من أجل الوصول إلى علاج فيروس كورونا وتجدد الأمل بعد الإعلان عن مقدرة علاج الملاريا في التعامل مع هذا الفيروس القاتل.

ما هو علاج الملاريا الذي شغل العالم؟

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية قبل يومين عن إمكانية علاج فيروس كورونا الجديد بواسطة علاج الملاريا وخاصة عقار Plaquenil الذي تنتجه الشركة، مؤكدة أنها يمكن أن توفر 300 ألف جرعة.

ومن المتوقع أن يتم تجربة علاج الملاريا بشكل رسمي عبر منظمة الصحة العالمية، فيما من المتوقع أن يبادر البعض بشراء جرعات من علاج الملاريا تحسباً لإمكانية حاجتهم إليه مستقبلاً.

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استخدامات عقار Plaquenil

Plaquenil أو هيدروكسي كلوروكوين هو علاج الملاريا وغيرها من الأمراض حيث يُستخدم كدواء مضاد للروماتويد ومعدل لسير المرض، يستعمل Plaquenil في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي وكذلك الذئبة الحمامية.

وهيدروكسي كلوروكوين أو Plaquenil مشتق من كلوروكوين مع وجود مجموعة هيدروكسيل في نهاية السلسلة وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية.

ويوم الاثنين، قال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن علاج الملاريا يمكن أن “يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد”.

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم علاج الملاريا الذي تنتجه شركة سانوفي الفرنسية منذ سنوات.

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