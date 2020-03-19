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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت "أردرن" في مؤتمر صحفي في ولينجتون: إن هذه الخطوة التي تُتخذ للمرة الأولى في تاريخ نيوزيلندا، هدفها حماية النيوزيلنديين من فيروس كورونا.
وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة 23:59 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وكشفت أستراليا، اليوم، عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق، الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة التاسعة مساء غد.نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:43 AM
بهدف تعزيز الإجراءات المتخذة في محاولة لوقف انتشار الفيروس ببلادهمكورونا.. نيوزيلندا تغلق حدودها وأستراليا تمنع غير المقيمين من الدخول
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت "أردرن" في مؤتمر صحفي في ولينجتون: إن هذه الخطوة التي تُتخذ للمرة الأولى في تاريخ نيوزيلندا، هدفها حماية النيوزيلنديين من فيروس كورونا.
وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة 23:59 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وكشفت أستراليا، اليوم، عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق، الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة التاسعة مساء غد.
، كورونا.. نيوزيلندا تغلق حدودها وأستراليا تمنع غير المقيمين من الدخول ،
المصدر : الخليج 365
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