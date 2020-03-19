محمد بن مسعود - الدمام - اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا. وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.حكومة موريشيوس فيروس كورونا الجديد 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:32 AM Advertisements اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة "كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات "كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا. وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات ،

المصدر : الخليج 365

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