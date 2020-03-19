، "الرئاسي الليبي" يدعو المجتمع الدولي لدعمه في التصدي لكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - رحّب بالدعوة التي وجّهتها بعض الدول لوقف الأعمال العسكرية

رحّب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بالدعوة التي وجّهتها بعض الدول والمنظمات لوقف الأعمال العسكرية للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لفيروس كورونا.

ودعا المجلس في بيان له اليوم، المجتمع الدولي لدعم جهوده في التصدي للفيروس؛ مشيرًا إلى التزامه بقرار مجلس الأمن رقم 2510 المعزز لنتائج مؤتمر برلين؛ مؤكدًا حرصه على وقف إطلاق النار.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ كونه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.الرئاسي الليبي فيروس كورونا الجديد