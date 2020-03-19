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نشر حساب شؤون الحرمين على "تويتر"، صباح اليوم، تغريدة مقتبسة من كلمات لفضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد قال فيها: الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل؛ فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلّقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومَن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره؛ أورثه رجوعًا إليه في قلبه؛ فيبقى إلى الله مَفزَعُه وإلى ربه ملاذه.
وفي وقت سابق من مساء أمس، غرّد الحساب بكلمات لفضيلة الشيخ/ صلاح بن محمد البدير، التي قال فيها: الْتجئوا إلى الله، واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة؛ فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.رئاسة شؤون الحرمين فضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:13 AM
قال: مَن أكثَرَ الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره أورَثه رجوعًا إليه في قلبه
نشر حساب شؤون الحرمين على "تويتر"، صباح اليوم، تغريدة مقتبسة من كلمات لفضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد قال فيها: الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل؛ فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلّقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومَن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره؛ أورثه رجوعًا إليه في قلبه؛ فيبقى إلى الله مَفزَعُه وإلى ربه ملاذه.
وفي وقت سابق من مساء أمس، غرّد الحساب بكلمات لفضيلة الشيخ/ صلاح بن محمد البدير، التي قال فيها: الْتجئوا إلى الله، واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة؛ فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.
، "بن حميد": الأوبئة تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل.. فأبشروا واستبشروا ،
المصدر : الخليج 365
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