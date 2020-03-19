شكرا لقرائتكم للمرة الأولى.. الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-19 للمرة الأولى.. الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت الصين اليوم عدم تسجيل إية إصابة جديدة بفيروس كورونا محلية المصدر للمرة الأولى منذ اكتشاف الفيروس القاتل في ديسمبر الماضي.

ويفتح هذا الإعلان باب الأمل في قدرة بكين على السيطرة على ظهور إصابات جديدة بالفيروس الذي قتل 8 الاف شخص حول العالم ولم يتم التوصل إلى علاج له حتى الان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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