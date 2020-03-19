، أسعار النفط تقفز.. وبرنت يصل إلى 27 دولارًا للبرميل ،

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قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% صباح الخميس في الأسواق الآسيوية، غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو، لشراء سندات عامة وخاصة؛ بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ووفق "سكاي نيوز"، غداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17.2%؛ ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولارًا؛ في حين ارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 8.5%؛ ليصل إلى 27 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما أغلق على تراجع بنسبة 14%.
وكانت أسعار "الذهب الأسود" قد هبطت أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا.
لكن صباح الخميس قلّص الخام خسائره، بعد أن تهافَتَ المستثمرون لشرائه بأسعار تنافسية للغاية، مدفوعين أيضًا بالمساعدة الاستثنائية الهائلة التي كشف النقابَ عنها المصرفُ المركزي الأوروبي.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن المركزي الأوروبي، مساء الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة؛ بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبدورها، انتعشت بورصة طوكيو في مستهلّ التداولات صباح الخميس؛ إذ ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لأكثر من 2% مدفوعًا بقرار المركزي الأوروبي.النفط أسعار النفط فيروس كورونا الجديد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 08:46 AM
عقب قرار "المركزي الأوروبي" بالحد من تداعيات كورونا
قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% صباح الخميس في الأسواق الآسيوية، غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو، لشراء سندات عامة وخاصة؛ بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ووفق "سكاي نيوز"، غداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17.2%؛ ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولارًا؛ في حين ارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 8.5%؛ ليصل إلى 27 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعدما أغلق على تراجع بنسبة 14%.
وكانت أسعار "الذهب الأسود" قد هبطت أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عامًا.
لكن صباح الخميس قلّص الخام خسائره، بعد أن تهافَتَ المستثمرون لشرائه بأسعار تنافسية للغاية، مدفوعين أيضًا بالمساعدة الاستثنائية الهائلة التي كشف النقابَ عنها المصرفُ المركزي الأوروبي.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن المركزي الأوروبي، مساء الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة؛ بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبدورها، انتعشت بورصة طوكيو في مستهلّ التداولات صباح الخميس؛ إذ ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لأكثر من 2% مدفوعًا بقرار المركزي الأوروبي.
، أسعار النفط تقفز.. وبرنت يصل إلى 27 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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