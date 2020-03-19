، السلفادور تسجل أول إصابة كورونا.. وأبو كيلة: لا نعلم عدد مخالطيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - المكسيك تعلن عن 25 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية والإجمالي 118

أكد رئيس السلفادورنجيب أبو كيلة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.

وقال "أبو كيلة" في بيان متلفز: "لقد تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا، وتم عزل المريض بالفعل، لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى".

وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص؛ لكنها تتحقق من الأمر.

ومن جهة أخرى أعلنت المكسيك تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 118.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن هناك 314 حالة مشتبهًا في إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن 787 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية للفيروس.رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة فيروس كورونا الجديد