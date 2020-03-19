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كتبت ياسمين التهامي في الخميس 19 مارس 2020 08:00 صباحاً - عــاجل .. ملك الاردن يصدم الوطن العربي ويفجر مفاجأة بشأن اصابة بن زايد بفيروس كورونا .. شاهد

سرد ملك الأردن عبدالله الثاني تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي انتشرت تسريبات مؤخرا عن إصابته بكورونا وإيداعه حجر صحي خاص في قصره.

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الملك عبد الله وعلى حسابه في تويتر وفق ما رصدته (وطن) قال:”تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا.”

وتابع:”نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي، حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها : “إن سمو أخي “أبو خالد” سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين”.

يأتي هذا عقب ما تم تردده عن إصابة ولي عهد ابو ظبي بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحفية أمريكية تدعى كارين آن كاريل قد زعمت أن إصابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا أصبح مؤكدا.

وأضافت على حسابها في تويتر تم غلقه لاحقا: ” تأكد لنا نقل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مستشفى كليفلاند بأبوظبي منذ ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل إلى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا.

وبحسب الصحفية كارين فقد تم نقل الفيروس من عاملة فلبينية في قصر العائلة، منوهة أن الشواهد تؤكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام.

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان جدل قد انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة بن زايد بفيروس كورونا.

هذا وأظهر فيديو حديث انتشر على مواقع التواصل بالإمارات أمس، الأحد، تجنب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مصاقحة ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد في لقاء رسمي جمعهما ما أثار الشكوك مجددا حول إصابة ابن زايد بكورونا وفق تسريبات انتشرت قبل أيام.

وحرص “ابن راشد” بحسب صور ومقاطع متداولة على إلقاء التحية عن بعد على ابن زايد دون مصافحته.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.