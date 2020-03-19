تركيب كاميرات حرارية بالحرم المكي لقياس حرارة الزائرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بتركيب كاميرات حرارية عند مداخل الحرم المكي. قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بتركيب كاميرات حرارية عند مداخل الحرم المكي. ويأتي تركيب الكاميرات بهدف التأكد من سلامة الزائرين، وقياس درجة حرارتهم، كإجراء احترازي. وتظهر هذه الكاميرات صورة الزائر ودرجة حرارته، ومربوطة بغرفة التحكم الأمنية بالمسجد الحرام.

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