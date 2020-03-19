شكرا لمتابعة خبر عن 10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح فيصل العبد الكريم، أن الجهات المعنية فرضت على الصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد، حتى تكون هناك عدالة في التوزيع.

وقال العبد الكريم، إنه مع الأزمة في الحصول على الكمامات والمعقمات، تدخلت الجهات المعنية وفرضت على المحلات والصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد 10 كمامات يوميا وذلك لعدالة التوزيع وعدم حدوث شح مرة أخرى.

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وأكد أن أسعار الكمامات والمعقمات محددة حسب كل نوع بعد تدخل وزاري، حيث تتراوح سعر الكمامة من 0,6 ريال حتى 1 ريال حسب نوع الكمامة والشركة.

وتتراوح أسعار المعقمات الـ50 مل من 8 ريال إلى 18 ريال، بحسب الشركة المصنعة.

وناشد العبد الكريم، بأنه عند ملاحظة أي تلاعب يتم تبليغ مركز بلاغات حماية المستهلك 1900.