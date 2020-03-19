اخبار السعوديه

10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن 10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح فيصل العبد الكريم، أن الجهات المعنية فرضت على الصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد، حتى تكون هناك عدالة في التوزيع.

وقال العبد الكريم، إنه مع الأزمة في الحصول على الكمامات والمعقمات، تدخلت الجهات المعنية وفرضت على المحلات والصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد 10 كمامات يوميا وذلك لعدالة التوزيع وعدم حدوث شح مرة أخرى.

Advertisements

وأكد أن أسعار الكمامات والمعقمات محددة حسب كل نوع بعد تدخل وزاري، حيث تتراوح سعر الكمامة من 0,6 ريال حتى 1 ريال حسب نوع الكمامة والشركة.

وتتراوح أسعار المعقمات الـ50 مل من 8 ريال إلى 18 ريال، بحسب الشركة المصنعة.

وناشد العبد الكريم، بأنه عند ملاحظة أي تلاعب يتم تبليغ مركز بلاغات حماية المستهلك 1900.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا