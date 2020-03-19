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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : بعد جولاتها المكثفة بلدية أضم ترصد عدة مخالفات وتغلق مطبخ وتنذر 3 منشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):كثفت بلدية محافظة أضم جهودها ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فايروس كورونا المستجد ، وذلك بمواصلت جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والصحية .
وكانت تلك الجولات تنفذ بوقوف رئيس البلدية م: عمر الزهراني ميدانياً ، لمتابعة سير الجولات الرقابية المسائية المكثفة ، على المطاعم والبوفيهات للتأكد من تطبيق قرار منع تقديم الوجبات داخلها والإكتفاء بالطلبات الخارجية .
وقد ذكر ل"صدى" المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي أن تلك الجهود أسفرت عن : إغلاق مطبخ ومصادرة عدة أواني غير صالحة للإستخدام ، إضافة إلى ضبط كمية من الخضروات والفواكة الغير صالحة للإستخدام الآدمي ، مع باعة متجولين ، ورصد عدة مخالفات للإشتراطات الصحية ، وإنذار٣ منشآت .
وختم " المعافي" حديثه أن هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة ، تأتي كإجراء احترازي من البلدية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وأن البلدية ستطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .
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