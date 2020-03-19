شكرا لمتابعة خبر عن سجينة بنفس عنبر خاطفة الدمام تطلب نقلها بسبب حركات الأخيرة " المرعبة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طلبت سجينة بنفس عنبر خاطفة الدمام " مريم " نقلها، مؤكدة أنها لم تستطع النوم منذ أيام.

وبحسب أبو طلال الحمراني، فإن السجينة، قد أكدت قيام مريم بحركات مرعبة في منتصف الليل.

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وأشار الحمراني إلى أن السجينة تدعي أنها جلست يومين بلا نوم، وأنها كانت تشاهد أشياءً غريبة، لافتا إلى أنها قد تكون مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأفادت السجينة بأن مريم عندما تكون نائمة تسمع أصوات غريبة بنفس الغرفة رغم عدم وجود أحد معهما.