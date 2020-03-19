شكرا لمتابعة خبر عن السيرة الذاتية لأول رئيس أركان حرب في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): القائد محمد طارق بك الأفريقي الهوساوي، هو أول رئيس أركان حرب لجيش الملك عبد العزيز برتبة لواء، منذ أغسطس 1939م. القائد محمد طارق بك الأفريقي الهوساوي، هو أول رئيس أركان حرب لجيش الملك عبد العزيز برتبة لواء، منذ أغسطس 1939م. وتخرج الهوساوي من كلية العلوم العسكرية في برلين، وكان ذا ثقافة واسعة وخبرات عسكرية متميزة. وأتقن محمد طارق، اللغة العربية، والتركية، والألمانية، والفرنسية إلى جانب لغة الهوسا - النيجيرية- . Advertisements ولد القائد طارق الأفريقي في نيجيريا من أم نيجيرية وأب ليبي، وانتقل إلى ليبيا ونشأ فيها ودرس المرحلة الابتدائية. ثم أتم دراسته في سوريا وتركيا وألمانيا، وكان معروفا بشجاعته وحزمه وحماسته ومهتما بالقضايا العربية والإسلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيرة الذاتية لأول رئيس أركان حرب في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.